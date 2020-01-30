Эксперт оценил вероятность повышения стоимости нефти до $183 за баррель

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал прогноз Минэнерго США, согласно которому к 2050 году стоимость нефти может достигнуть $183 за баррель.

«Любые прогнозы на 2050 год — это гадание на кофейной гуще. Никто не знает, что произойдёт через 30 лет, какая будет цена нефти, каким будет уровень долларовой инфляции и так далее. То есть озвученные экспертами Минэнерго США цифры — это, конечно, фантастика», — отметил Юшков в беседе с ФАН.

Он предположил, что американские аналитики подразумевали повышение себестоимости ресурса из-за сокращения нефтедобычи другими странами, но даже в этих условиях их прогноз вряд ли может показаться реалистичным.

Ранее Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому стоимость нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году.