В ТПП оценили работу по снижению зависимости экономики России от доллара

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Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин оценил работу по снижению зависимости экономики России от доллара.
В ТПП оценили работу по снижению зависимости экономики России от доллара
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он заявил, что доллар откровенно превращён в оружие и в экономическом, и в политическом смысле.

«Торговля в национальных валютах, пожалуй, самый действенный способ противостоять этому», — сказал Катырин.

Как отметил эксперт, Москва планирует более активно использовать рубль в сделках со странами ШОС и БРИКС.

«Так, в 2019 году достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками стран БРИКС», — напомнил он.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.

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