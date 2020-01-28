В ТПП оценили работу по снижению зависимости экономики России от доллара
- РИА Новости
В беседе с ФАН он заявил, что доллар откровенно превращён в оружие и в экономическом, и в политическом смысле.
«Торговля в национальных валютах, пожалуй, самый действенный способ противостоять этому», — сказал Катырин.
Как отметил эксперт, Москва планирует более активно использовать рубль в сделках со странами ШОС и БРИКС.
«Так, в 2019 году достигнуты соглашения о взаимном открытии корреспондентских счетов национальными банками стран БРИКС», — напомнил он.
Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.