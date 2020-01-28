Кемеровский малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,29 млн

Десять малых и средних компаний Кемеровской области заключили контракты на экспорт своей продукции на $1,29 млн.

Об этом сообщает kp.ru.

Содействие оказал Центр поддержки экспорта Кузбасса, который начал свою работу в 2019 году. Одна из его основных целей — вовлечение местных производителей в международную торговлю.

За пять месяцев услугами центра воспользовались 147 предприятий. 78 специалистов из 61 компании прошли обучение основам экспортной деятельности.

«Из Кузбасса на экспорт уходят в основном сырьевые товары. Мы ищем оптимальный баланс для устойчивого развития региона, поэтому работаем над ростом экспорта несырьевой неэнергетической продукции, а также товаров обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.