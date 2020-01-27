СМИ: В Южной Корее обсудят влияние коронавируса на экономику страны

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи намерено провести экстренное совещание, чтобы оценить экономические последствия вспышки нового типа коронавируса для экономики страны.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что в совещании примут участие Комиссия по финансовым услугам, Служба финансового надзора, Центральный Банк Кореи, Корейский международный финансовый центр и другие экономические ведомства страны.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 2454, а умерло от вируса — 80.

Как сообщало ФАН, в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани.