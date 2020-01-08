Цены на нефть марки WTI растут более чем на 4%

Цены на нефть WTI растут более чем на 4% после сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,11% — до $65,28. Ранее помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами.