Цены на нефть марки WTI растут более чем на 4%

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Цены на нефть WTI растут более чем на 4% после сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,11% — до $65,28.

Ранее помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами.

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