Для ростовских бизнесменов провели семинар-практикум, посвящённый Порталу поставщиков

Для предпринимателей Ростовской области провели семинар-практикум «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса», посвящённый Порталу поставщиков, сообщает НСН.

Организатор — Торгово-промышленная палата России при поддержке Департамента Москвы по конкурентной политике.

Как отметил глава департамента Геннадий Дёгтев, Ростовская область относится к индустриально развитым регионам.

«Здесь есть много успешных предпринимателей, готовых предлагать свои товары и услуги не только на местный рынок, но и далеко за его пределами. Портал поставщиков как раз решает основную проблему малого и среднего предпринимательства, которая связана с расширением рынков сбыта», — сказал он.

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