Для ростовских бизнесменов провели семинар-практикум, посвящённый Порталу поставщиков

Короткая ссылка
Для предпринимателей Ростовской области провели семинар-практикум «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса», посвящённый Порталу поставщиков, сообщает НСН.
Для ростовских бизнесменов провели семинар-практикум, посвящённый Порталу поставщиков
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Организатор — Торгово-промышленная палата России при поддержке Департамента Москвы по конкурентной политике.

Как отметил глава департамента Геннадий Дёгтев, Ростовская область относится к индустриально развитым регионам.

«Здесь есть много успешных предпринимателей, готовых предлагать свои товары и услуги не только на местный рынок, но и далеко за его пределами. Портал поставщиков как раз решает основную проблему малого и среднего предпринимательства, которая связана с расширением рынков сбыта», — сказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о деловой сессии «Мой бизнес: встречи по делу» в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить