Для ростовских бизнесменов провели семинар-практикум, посвящённый Порталу поставщиков
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Организатор — Торгово-промышленная палата России при поддержке Департамента Москвы по конкурентной политике.
Как отметил глава департамента Геннадий Дёгтев, Ростовская область относится к индустриально развитым регионам.
«Здесь есть много успешных предпринимателей, готовых предлагать свои товары и услуги не только на местный рынок, но и далеко за его пределами. Портал поставщиков как раз решает основную проблему малого и среднего предпринимательства, которая связана с расширением рынков сбыта», — сказал он.
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