В Совфеде прокомментировали заявление «Укрнафты» о победе в судебном споре с Россией
- РИА Новости
«Вообще, смыслом работы всех этих энергетических компаний, которые занимаются вопросами обеспечения Украины газом и нефтью, смыслом их заработков стали постоянные иски к России по тем или иным вопросам», — заявил он.
По его словам, нынешнее состояние дел — результат политики, которую Украина много лет проводила в отношении России.
Как считает Цеков, было бы правильным не требовать денег в судах, а грамотно выстраивать взаимоотношения с Москвой.
«Договариваться с Россией, дружить с Россией и за счёт добрососедских дружеских отношений строить с нами нормальный диалог», — добавил он.
В октябре политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции России и Украины по газовым вопросам.