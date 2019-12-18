В Совфеде прокомментировали заявление «Укрнафты» о победе в судебном споре с Россией

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинской компании «Укрнафта» о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
В Совфеде прокомментировали заявление «Укрнафты» о победе в судебном споре с Россией
  • РИА Новости

«Вообще, смыслом работы всех этих энергетических компаний, которые занимаются вопросами обеспечения Украины газом и нефтью, смыслом их заработков стали постоянные иски к России по тем или иным вопросам», — заявил он.

По его словам, нынешнее состояние дел — результат политики, которую Украина много лет проводила в отношении России.

Как считает Цеков, было бы правильным не требовать денег в судах, а грамотно выстраивать взаимоотношения с Москвой.

«Договариваться с Россией, дружить с Россией и за счёт добрососедских дружеских отношений строить с нами нормальный диалог», — добавил он.

В октябре политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции России и Украины по газовым вопросам.

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