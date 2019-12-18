Сессии ВЭФ впервые пройдут в «Русском доме»

Сессии Всемирного экономического форума впервые пройдут на территории «Русского дома» в Давосе, сообщает kp.ru.

Об этом стало известно по итогам встречи, состоявшейся в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума — 2020 в Катаре между председателем правления, директором фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым и президентом ВЭФ Бёрге Бренде.

«Русский дом» зарекомендовал себя как эффективное место для работы, проведения встреч и продвижения интересов России в мире», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Сессии будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.

«Русский дом» будет открыт с 20 по 24 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Русский дом» станет официальной российской резиденцией на Всемирном экономическом форуме.