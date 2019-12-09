Делегация Кировской области посетит Удмуртию с деловым визитом

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Делегация Кировской области посетит 10 декабря Удмуртию с деловым визитом.
Делегация Кировской области посетит Удмуртию с деловым визитом
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Запланированы выставка-презентация кировских предприятий, круглый стол «Перспективы и направления экономического сотрудничества Кировской области и Республики Удмуртия», биржа контактов, экскурсия на одно из предприятий Ижевска.

Мероприятие реализуют при поддержке Минэкономразвития России, правительства Кировской области и Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Оно проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее НСН сообщала, что Самарская область присоединилась к московскому Порталу поставщиков.

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