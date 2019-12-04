В МВФ спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ России

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Глава постоянного представительства Международного валютного фонда (МВФ) в России Аннет Киобе заявила, что в организации ожидают, что российский Центробанк на заседании 13 декабря снизит ключевую ставку.
В МВФ спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, она выразила мнение, что ставку снизят на 25 базисных пунктов.

«Эти два фактора — инфляция ниже целевых показателей и тенденция к снижению инфляционных ожиданий — позволяют предположить, что ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку. Все мы будем внимательно следить за заседанием 13 декабря. Полагаю, что консенсус таков, что снижение составит порядка 25 базисных пунктов», — сказала она.

Киобе также добавила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счёт роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки российским регулятором.

В октябре ЦБ России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

Экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU прокомментировал решение Банка России.

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