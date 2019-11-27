Эксперт рассказал о перспективах курса рубля в декабре

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Главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о перспективах курса рубля в декабре.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля в декабре
  • РИА Новости

«Учитывая структуру российской экономики, в среднесрочной перспективе динамика ключевых макроэкономических показателей продолжает зависеть от цен на нефть», — заявил он.

По его словам, принятие нового механизма бюджетного правила снизило влияние краткосрочных колебаний нефтяных котировок на валютный курс.

Как отметил эксперт, с точки зрения макростабильности отечественная экономика в настоящее время выглядит весьма крепко.

«На текущий момент, с нашей точки зрения, рубль нашёл своеобразный диапазон равновесия. Согласно модели аналитиков ПСБ, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары «доллар — рубль» находится вблизи отметки в 65 рублей за доллар (а это лишь немного выше текущих уровней)», — сообщил он.

Поддубский добавил, что с точки зрения подхода к собственным сбережениям всегда разумно придерживаться принципа диверсификации, и при наличии заметных сбережений, а также ожидаемых валютных расходов логично часть средств держать в активах, номинированных в иностранной валюте.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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