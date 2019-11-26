В Татарстане продлили программу субсидирования ставок по кредитам для малого бизнеса
- РИА Новости
«В связи с растущим спросом со стороны предпринимателей Минэкономики РТ продлило сроки приёма сначала до 29 ноября, а теперь — до 13 декабря», — заявили в пресс-службе ведомства.
Глава министерства Фарид Абдулганиев рассказал, что за это время получено свыше тысячи обращений за консультациями от желающих принять участие в программе.
Ранее НСН сообщала, что предпринимателям Башкирии рассказали подробности о работе на портале поставщиков.