В Татарстане продлили программу субсидирования ставок по кредитам для малого бизнеса

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В Татарстане вновь продлили программу субсидирования ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщает «Реальное время».
В Татарстане продлили программу субсидирования ставок по кредитам для малого бизнеса
  • РИА Новости

«В связи с растущим спросом со стороны предпринимателей Минэкономики РТ продлило сроки приёма сначала до 29 ноября, а теперь — до 13 декабря», — заявили в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Фарид Абдулганиев рассказал, что за это время получено свыше тысячи обращений за консультациями от желающих принять участие в программе.

Ранее НСН сообщала, что предпринимателям Башкирии рассказали подробности о работе на портале поставщиков.

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