В департаменте Москвы по конкурентной политике рассказали о работе портала поставщиков

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Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в рамках Дней московской конкуренции рассказал, что портал поставщиков пользуется успехом в столице и регионах, сообщает НСН.
В департаменте Москвы по конкурентной политике рассказали о работе портала поставщиков
  • РИА Новости

«Портал поставщиков уже зарекомендовал себя в качестве удобной и, главное, эффективной площадки для работы с закупками малого объёма. Аудитория портала поставщиков постоянно расширяется. Ежемесячно на нём регистрируются около 4 тыс. поставщиков», — отметил он.

Дёгтев также подчеркнул, что в числе регионов, представители которых смогли познакомиться с возможностями портала поставщиков в рамках Дней московской конкуренции, — Ханты-Мансийский автономный округ, Пензенская, Тюменская, Омская, Тульская, Ростовская и Ленинградская области, а также Алтайский край, Чукотский автономный округ и другие.

Ранее сообщалось, что более половины поставщиков, использующих облачную квалифицированную электронную подпись, представляют Москву.

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