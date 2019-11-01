В департаменте Москвы по конкурентной политике рассказали о работе портала поставщиков
- РИА Новости
«Портал поставщиков уже зарекомендовал себя в качестве удобной и, главное, эффективной площадки для работы с закупками малого объёма. Аудитория портала поставщиков постоянно расширяется. Ежемесячно на нём регистрируются около 4 тыс. поставщиков», — отметил он.
Дёгтев также подчеркнул, что в числе регионов, представители которых смогли познакомиться с возможностями портала поставщиков в рамках Дней московской конкуренции, — Ханты-Мансийский автономный округ, Пензенская, Тюменская, Омская, Тульская, Ростовская и Ленинградская области, а также Алтайский край, Чукотский автономный округ и другие.
Ранее сообщалось, что более половины поставщиков, использующих облачную квалифицированную электронную подпись, представляют Москву.