В Удмуртии оценили рост объёмов производства молока

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За январь — сентябрь 2019 года в Удмуртии произвели 573,4 тыс. тонн молока. Товарность составила 91%. Объёмы реализации товарного молока составили 522,1 тыс. тонн.
В Удмуртии оценили рост объёмов производства молока
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Прирост по реализации у малых производителей оценивается в 19%, у коллективных хозяйств — в 7%.

На 5% выросло поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Лидером в молочном животноводстве по-прежнему является Вавожский район, где с начала года произвели 50,9 тыс. тонн молока.

Ранее RIA56 сообщал, что Фонд развития промышленности Оренбургской области получил субсидию в размере 150 млн рублей.

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