В Удмуртии оценили рост объёмов производства молока
- © Варвара Гертье
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Прирост по реализации у малых производителей оценивается в 19%, у коллективных хозяйств — в 7%.
На 5% выросло поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Лидером в молочном животноводстве по-прежнему является Вавожский район, где с начала года произвели 50,9 тыс. тонн молока.
Ранее RIA56 сообщал, что Фонд развития промышленности Оренбургской области получил субсидию в размере 150 млн рублей.