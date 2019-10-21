В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Короткая ссылка
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.
В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
  • РИА Новости

«Очень важно, что сам Центральный банк в данном случае является союзником участников рынка», — заявил он.

По его словам, требования, которые касаются идентификации клиентов, запроса множества документов, связанных с клиентами, являются несколько избыточными.

Тосунян также призвал Банк России повысить планку минимальной транзакции без предъявления документов.

«Здесь минимальную планку следует поднять, особенно когда речь идёт о том, что приходит клиент оплатить учёбу ребёнка, коммунальные квитанции, совершить перечисления близким родственникам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить