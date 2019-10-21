В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.

«Очень важно, что сам Центральный банк в данном случае является союзником участников рынка», — заявил он.

По его словам, требования, которые касаются идентификации клиентов, запроса множества документов, связанных с клиентами, являются несколько избыточными.

Тосунян также призвал Банк России повысить планку минимальной транзакции без предъявления документов.

«Здесь минимальную планку следует поднять, особенно когда речь идёт о том, что приходит клиент оплатить учёбу ребёнка, коммунальные квитанции, совершить перечисления близким родственникам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.