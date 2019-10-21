В Татарстане поставили рекорд по числу договоров с использованием эскроу-счетов
- РИА Новости
Всего за 2019 год управлением Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировано 637 договоров долевого участия с использованием механизма счетов эскроу, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов.
Также телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют построить более 100 дошкольных учреждений к 2024 году.