Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки
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- РИА Новости
«Определённый смысл в подобных изменениях и в самом эксперименте есть», — заявил он.
По его словам, вовлечение в процесс структур, специализирующихся по большей части на финансовых услугах, позволит снять нагрузку с МФЦ и ускорить процесс взаимодействия граждан с государством.
«Если речь идёт о выплатах пенсий, того же материнского капитала, приёме налоговых деклараций, то вовлечение банков, в первую очередь системообразующих, имеет смысл», — сказал Алисенов.
Как отметил эксперт, банки активно внедряют цифровые технологии.
Ранее газета «Известия» сообщала, что с 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.