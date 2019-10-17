Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки

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Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в 2020 году шесть российских банков в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге будут оказывать населению государственные услуги.
Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Определённый смысл в подобных изменениях и в самом эксперименте есть», — заявил он.

По его словам, вовлечение в процесс структур, специализирующихся по большей части на финансовых услугах, позволит снять нагрузку с МФЦ и ускорить процесс взаимодействия граждан с государством.

«Если речь идёт о выплатах пенсий, того же материнского капитала, приёме налоговых деклараций, то вовлечение банков, в первую очередь системообразующих, имеет смысл», — сказал Алисенов.

Как отметил эксперт, банки активно внедряют цифровые технологии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что с 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.

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