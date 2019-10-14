На форуме Россия — Африка обсудят атомные технологии

На экономическом форуме Россия — Африка в Сочи состоится панельная дискуссия «Вклад атомных технологий в развитие Африки». Она станет одной из ключевых в треке деловой программы «Создавая совместные проекты».

Её участниками станут генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, глава Агентства по атомной энергии Замбии Роланд Мсиска, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума и другие представители профильных министерств и корпораций.

«Создание и развитие атомной отрасли на африканском континенте позволит не только решить проблему энергетического кризиса, но и изменить уровень жизни людей, открыв полноценный доступ населения к услугам здравоохранения, повысив уровень образования и продовольственной безопасности», — заявил Лихачёв.

Он выразил уверенность, что российско-африканские проекты в сфере атомной энергетики ждёт большое будущее.

Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.