На форуме Россия — Африка обсудят атомные технологии
- РИА Новости
Её участниками станут генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, глава Агентства по атомной энергии Замбии Роланд Мсиска, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума и другие представители профильных министерств и корпораций.
«Создание и развитие атомной отрасли на африканском континенте позволит не только решить проблему энергетического кризиса, но и изменить уровень жизни людей, открыв полноценный доступ населения к услугам здравоохранения, повысив уровень образования и продовольственной безопасности», — заявил Лихачёв.
Он выразил уверенность, что российско-африканские проекты в сфере атомной энергетики ждёт большое будущее.
Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.