Крымские аграрии получили господдержку в размере 12 млрд рублей с 2014 года

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Крымские аграрии получили государственную поддержку в размере 12 млрд рублей с 2014 года, сообщает «Крыминформ».
Крымские аграрии получили господдержку в размере 12 млрд рублей с 2014 года
  • РИА Новости

«Отрасль динамично развивается, её вклад в формирование валового регионального продукта составляет 11%. За пять лет существенно обновлён и пополнен парк сельскохозяйственной техники. Закладываются новые сады и виноградники», — сказал глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, во многом это результат господдержки.

Как подчеркнул Аксёнов, республиканские аграрии полностью обеспечивают потребности населения и гостей полуострова в продовольственной пшенице, мясе птицы, частично — в овощах, значительно выросло производство плодов и ягод.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.

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