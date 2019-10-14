Эксперт прокомментировала рост импорта сахара в Россию

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Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе, генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала рост импорта белого сахара в Россию.
Эксперт прокомментировала рост импорта сахара в Россию
  • РИА Новости

«В России производится более 6 млн тонн сахара. Так, в 2017 году было произведено 6,6 млн тонн, а в 2018 году — 6,1 млн тонн. В целом российские производители в период с 2010 года нарастили объёмы производства более чем в два раза», — заявила она.

По её словам, для рыночной экономики нормально импортировать сахар в небольших объёмах.

Как пояснила Петрова, импортные поставки в 2018 году составили 325 тыс. тонн, что составляет около 5% от ёмкости рынка сахара.

«Ключевые страны-импортёры — Бразилия, Беларусь, Китай, Куба, Германия, причём основная доля поставок приходится на Бразилию и Белоруссию», — сказала эксперт.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала статистику, согласно которой вес ввезённого в страну сахара в годовом выражении продемонстрировал рост на 3%, а от июля к августу 2019 года — на 14%.

В июле независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут вырасти на 5—7%.

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