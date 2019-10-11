Британия выпустила первую банковскую платёжную карту из чистого золота

Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске первой в мире банковской (дебетовой) платёжной карты из чистого золота. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что платёжная карта, на которой будут выгравированы имя и подпись владельца, изготовлена из 18-каратного драгоценного металла и предназначена для тех, кто «ценит предметы роскоши».

По словам исполнительного директора Королевского монетного двора Великобритании Энн Джессоп, выпуск карты, разработанной совместно с международной платёжной системой MasterCard и компанией Accomplish Financial, связан с «растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платёжные средства».

Сообщается, что в карте используются «отслеживаемые источники металлов». Она имеет специальную услугу консьержа во время путешествий и была «сертифицирована в рамках цепочки поставок Совета по ответственному ведению дел в ювелирной отрасли». С её владельца не будут взимать комиссионные за операции по текущему счёту и за обмен валюты.

Для получения карты желающим придётся заплатить 18,75 тыс. фунтов стерлингов ($23 тыс.).

Ранее сообщалось, что крупные банки в России начали внедрять новый способ платежей — использование смартфона или планшета в качестве POS-терминала.