Число новых ИП в Москве выросло на 9% за семь месяцев 2019 года

Число новых индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 9,3% за семь месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

В январе — июле в столице открыли предпринимательскую деятельность 44,7 тыс. новых ИП.

По данным на 1 августа, общее количество работающих ИП достигло 343 тыс. физлиц, что на 12,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ярославские предприниматели представили пять проектов, претендующих на поддержку Корпорации МСП.