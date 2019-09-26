В Ульяновской области запустили производство игрушек белорусской фабрики
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«Важным аргументом в пользу Ульяновской области стало хорошее географическое положение региона, мощная инфраструктура, серьёзный транспортный узел», — заявил коммерческий директор предприятия Владимир Кивака.
Со своей стороны, губернатор Сергей Морозов отметил, что запуск такого производства — важный шаг в развитии ТОР «Димитровград». По его словам, это новые рабочие места и инвестиции в городскую экономику.
«Общий объём вложений в проект составит более 200 млн рублей. Сегодня мы запустили первую очередь», — добавил он.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что соответствующее соглашение было заключено в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что производство молока в Удмуртии выросло на 6% в январе — августе 2019 года.