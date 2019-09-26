Ставропольский край признали лидером по росту среднего размера автокредитов

Ставропольский край назвали лидером по росту среднего размера автокредитов, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе — августе 2019 года жители региона покупали машины в кредит в среднем по 801,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го рост составил 11,6%.

По России динамика суммы автокредитов достигла 7%.

В Краснодарском крае средний размер автокредитов за восемь месяцев составил 870 тыс. рублей (+6,9%), в Ростовской области — 732,2 тыс. (+6,9%).

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что долг жителей Удмуртии по всем кредитам на 1 января 2019 года достиг 155,7 млрд рублей.