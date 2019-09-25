Рубль снижается к доллару

На открытии торгов в среду, 25 сентября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара повысился на 5 копеек — до 64,03 рубля. Курс евро упал на 3 копейки и составил 70,45 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.