Рубль снижается к доллару
На открытии торгов в среду, 25 сентября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © Alexander NEMENOV / AFP
Курс доллара повысился на 5 копеек — до 64,03 рубля.
Курс евро упал на 3 копейки и составил 70,45 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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