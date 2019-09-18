Эксперт оценил сокращение вложений России в госдолг США
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«Здесь сыграло несколько обстоятельств. Первое — это всё-таки наши ожидания, и это был логичный шаг, в том числе с учётом политических приоритетов», — заявил он.
По его словам, речь идёт о правильном действии со стороны Банка России.
Эксперт также напомнил, что Россия не входит в топ-30 держателей госдолга США, где лидируют Япония, Китай и Великобритания.
Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США.