Эксперт оценил сокращение вложений России в госдолг США

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

«Здесь сыграло несколько обстоятельств. Первое — это всё-таки наши ожидания, и это был логичный шаг, в том числе с учётом политических приоритетов», — заявил он.

По его словам, речь идёт о правильном действии со стороны Банка России.

Эксперт также напомнил, что Россия не входит в топ-30 держателей госдолга США, где лидируют Япония, Китай и Великобритания.

Ранее генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США.