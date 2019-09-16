Эксперт прокомментировал рейтинг крупнейших частных компаний России

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Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН прокомментировал рейтинг крупнейших частных компаний России, лидером которого стал ЛУКОЙЛ.
Эксперт прокомментировал рейтинг крупнейших частных компаний России
  • РИА Новости

«Нефтяной гигант в очередной раз был признан самой крупной и при этом остался частной нефтяной компанией», — сказал эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что в отечественной экономике есть место частной инициативе.

Ранее сообщалось, что на втором месте идёт нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (1 трлн 867 млрд рублей).

Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Лента» и другими (1 трлн 533 млрд рублей).

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