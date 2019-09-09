В Нижнем Новгороде планируют направить 4,2 млн рублей на субсидирование малого бизнеса
- © РИА Новости
Общее финансирование соответствующей муниципальной программы составляет 14,1 млн рублей. Реализовывать основные мероприятия начали в июле — после создания АНО «Центр поддержки предпринимательства».
Как заявил глава комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству нижегородской думы Николай Сатаев, «создаваемая система поддержки предпринимательства реально работает, и уже есть первые положительные результаты».
Вместе с тем, отметил он, предстоит определённая работа по вопросам подключения объектов бизнеса к коммуникациям и решение других вопросов.
Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.