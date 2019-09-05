Якушев рассказал о методах привлечения инвестиций в ЖКХ

Министр строительства Владимир Якушев в беседе с «Известиями» на Восточном экономическом форуме рассказал о методах привлечения частных инвестиций в ЖКХ.

По его мнению, в первую очередь нужно ввести досрочное тарифное регулирование.

Вторым пунктом, считает министр, является индексация тарифов.

Как сообщил Якушев, в настоящее время ведомство работает над программой «60+», которая посвящена жилищно-коммунальной инфраструктуре с износом выше 60%.

«Мы там делаем акцент, наверное, не только на деньги и не столько на деньги, мы делаем акцент на технические решения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.