Якушев рассказал о методах привлечения инвестиций в ЖКХ
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
По его мнению, в первую очередь нужно ввести досрочное тарифное регулирование.
Вторым пунктом, считает министр, является индексация тарифов.
Как сообщил Якушев, в настоящее время ведомство работает над программой «60+», которая посвящена жилищно-коммунальной инфраструктуре с износом выше 60%.
«Мы там делаем акцент, наверное, не только на деньги и не столько на деньги, мы делаем акцент на технические решения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.