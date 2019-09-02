СМИ: Доля краткосрочных вкладов россиян снизилась в полтора раза за год

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Доля краткосрочных вкладов россиян снизилась в полтора раза за год — с 50 до 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка.
СМИ: Доля краткосрочных вкладов россиян снизилась в полтора раза за год
  • Reuters

ЦБ связывает такую тенденцию с растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из первой десятки на шесть месяцев средства можно разместить под 5,3%, на срок более года — под 6,3%.

Крупнейшие отечественные банки подтвердили тренд на удлинение срочности вкладов. Например, в МКБ и Райффайзенбанке около 30% сбережений размещены на короткий срок, в банке «Санкт-Петербург» — 6%, а в Связь-банке — 1%.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, какие финансовые инструменты для сохранения средств рассматривают россияне на фоне снижения ведущими банками ставок рублёвых и валютных вкладов.

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