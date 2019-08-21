В Госдуме прокомментировали реализацию «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
В Госдуме прокомментировали реализацию «Северного потока — 2»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Действительно, строительство идёт по графику, и работы на финляндском участке завершены. Ни у кого уже нет никаких сомнений в том, что российский проект будет реализован. Критика же в адрес «Северного потока — 2» появляется исключительно от безысходности. Газопровод — уникальный проект. Он необходим для того, чтобы поставлять дешёвый газ европейским потребителям», — считает депутат.

По его словам, санкционная политика в отношении российского проекта не принесла ожидаемого результата.

«Безусловно, американцы рассчитывали, что их газ займёт большой процент рынка в Европе. Поэтому они и пытались помешать строительству. Но это уже не экономика, а чистая политика. Все давно это поняли и относятся к подобным действиям предвзято», — заключил Ананских.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.

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