Медведев поручил активизировать бизнес на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать меры по активизации бизнеса на Курильских островах.

«Минфину России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России совместно с Правительством Сахалинской области представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования», — говорится в поручении на сайте правительства.

Срок выполнения поручения — до 2 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в связи с созданием территории опережающего развития на Курильских островах там будет создана нормальная туристическая инфраструктура.