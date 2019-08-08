Медведев поручил активизировать бизнес на Курилах

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать меры по активизации бизнеса на Курильских островах.
Медведев поручил активизировать бизнес на Курилах
  • © РИА Новости

«Минфину России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России совместно с Правительством Сахалинской области представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования», — говорится в поручении на сайте правительства.

Срок выполнения поручения — до 2 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в связи с созданием территории опережающего развития на Курильских островах там будет создана нормальная туристическая инфраструктура.

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