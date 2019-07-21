В Минэкономики ФРГ заявили, что ЕС готов снизить ввозные пошлины на автомобили из США

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз готов снизить ввозные пошлины на американские автомобили до нуля.

Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag.

«Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля... Тем самым упреки в том, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские, были бы опровергнуты», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что европейцы не разделяют позицию президента США Дональда Трампа, который думает, что новые рабочие места лучше всего создавать за счёт особых торговых мер.

«Германская автопромышленность инвестировала огромные деньги в американский рынок», — добавил он.

В конце августа 2018 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европейский союз сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём о том, что ЕС готов ответить на возможные новые автомобильные пошлины США.