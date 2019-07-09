Трамп оценил ситуацию с пошлинами Индии в отношении товаров из США

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что Вашингтон больше не намерен терпеть применение Индией торговых пошлин в отношении американских товаров.
Трамп оценил ситуацию с пошлинами Индии в отношении товаров из США
  • Reuters

«У Индии длительное время были развязаны руки в вопросе введения пошлин на американскую продукцию. Это более неприемлемо!» — написал он.

Ранее Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований товаров из США. Общая стоимость продукции, которой коснутся тарифы, не сообщается, однако ранее власти страны говорили об общей сумме в $241 млн.

В свою очередь, Вашингтон в начале июня исключил Нью-Дели из числа партнёров, получающих торговые льготы.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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