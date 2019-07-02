Эксперт оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России.

«Для нас развитие данного направления важно по одной причине — мы обладаем крупнейшими запасами природного газа в мире, но по газомоторному топливу уступаем большому количеству стран», — заявил он.

По его словам, переход на такое топливо выгоден с точки зрения экологии и экономии средств.

Ранее ТАСС сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива.