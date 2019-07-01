В Челябинской области обсудят работу с порталом поставщиков
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Организаторы — Департамент Москвы по конкурентной политике совместно с Главным контрольным управлением Челябинской области.
Как заявил глава департамента Геннадий Дёгтев, около 700 предпринимателей региона уже зарегистрировались на этом интернет-ресурсе.
«Портал поставщиков — цифровая платформа, созданная для оптимизации и облегчения работы участников рынка закупок», — напомнил он.
Ранее сообщалось, что в Псковской области прошла презентация портала поставщиков.