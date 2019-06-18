Эксперт прокомментировал сообщения о планах ЮАР увеличить поставки фруктов в Россию

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Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о планах ЮАР увеличить поставки фруктов в Россию.
Эксперт прокомментировал сообщения о планах ЮАР увеличить поставки фруктов в Россию
  • © pixabay.com

«Чем больше торговли, тем нам лучше. Ведь очевидно, что российские производители всеми разновидностями фруктов, которые выращиваются в ЮАР, обеспечить наш внутренний рынок просто не в состоянии. Так что данный импорт нам нужен», — заявил он.

По словам Холода, если рассматривать «экзотику», то она на отечественном рынке вне конкуренции, а увеличение поставок нектаринов, персиков и винограда расширит выбор.

Ранее эксперты оценили сезонный рынок фруктов в России.

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