В Москве рассказали о проведении аукционов за право торговли в парках

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Победители электронных аукционов смогут торговать в парках и на улицах Москвы, сообщает НСН.
В Москве рассказали о проведении аукционов за право торговли в парках
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Как заявил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, торги будут проходить с 21 июня до 19 июля.

«Вaриaнтов для рaзмещения торговых точек много: от локaций нa улицaх городa до пaрков, тaких кaк Крaснaя Пресня, Сaд имени Бaумaнa, Кузьминки-Люблино, Лиaнозовский пaрк, пaрк у прудов «Рaдугa», Черновский пaрк», — сказал он.

Речь идёт о торговле с тележек со специализацией «Мороженое и прохладительные напитки».

Дёгтев напомнил, что такие аукционы проводятся с 2016 года. За это время реализовано около 230 лотов.

Ранее власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году.

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