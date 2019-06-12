Глава ТПП рассказал о развитии российского бизнеса

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал о развитии российского бизнеса, сообщает VostokMedia.com.

По его словам, основной темой Петербургского международного экономического форума стало формирование устойчивого развития.

«Устойчивое развитие для отечественных предпринимателей подразумевает несложный доступ к финансовым ресурсам, присутствие кадров, готовых воплощать ваши идеи, и возможность воплощать свои идеи, задумки и приобретать новое оборудование. А значит — двигаться вперёд в своем развитии», — заявил он.

Как прогнозирует Катырин, в скором времени отечественный бизнес ожидает прорыв, который будет достигнут путём реформирования контрольно-надзорных механизмов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса.