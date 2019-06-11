К 2020 году кредитный портфель российских проектов ЧБТР может составить €400—500 млн

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К началу 2020 года кредитный портфель финансирования российских проектов Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) увеличится почти в два раза — до €400—500 млн. Об этом в интервью RT рассказал президент организации Дмитрий Панкин.
К 2020 году кредитный портфель российских проектов ЧБТР может составить €400—500 млн
  • ©pixabay.com

«За последний год банк существенно увеличил вложения в российские проекты. Сейчас наш портфель составляет порядка €250 млн, но к началу следующего года мы рассчитываем выйти на объём кредитования порядка €400—500 млн», — отметил Панкин.

По его словам, ЧБТР принял новую стратегию развития работы банка и теперь ориентируется на выполнение крупных инфраструктурных проектов в России.

«Уже приняты решения по финансированию лизинговых проектов, кредитованию строительства морского порта «Лавна» под Мурманском, в работе — проекты частно-государственного партнёрства и в сфере дорожного хозяйства на юге России», — добавил глава банка.

Осенью 2018 года Панкин в интервью RT заявил, что введение санкций в отношении российского госдолга может затронуть интересы не только отечественных, но и зарубежных инвесторов. 

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