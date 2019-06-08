В Словакии надеются, что США и ЕС избегут торговой войны

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на пленарном заседании ПМЭФ выразил надежду на то, что удастся избежать торговой войны между Евросоюзом и США.

Он отметил, что «решение президента США о введении таможенных пошлин на автомобили, импортируемые из стран ЕС, будет иметь серьёзные негативные последствия не только для Германии, но и для других стран-членов Евросоюза, в частности для Словакии и Чехии».

«Это сократит наш торговый оборот на миллиарды долларов. Однако негативные последствия торговой войны ощутят на себе и США. Надеюсь, что нам удастся найти такое решение, которое позволит эту войну предотвратить», — цитирует ТАСС Пеллегрини.

В апреле американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

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