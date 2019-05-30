Эксперт оценил отношения Китая с Россией на фоне давления со стороны США

Эксперт РИСИ, экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения Китая с Россией на фоне давления со стороны США.

«Нынешняя ситуация толкает Китай ближе к России, точно так же американские санкции против РФ в 2014 году в рамках «поворота на Восток» развернули РФ к Китаю», — заявил он.

По его словам, такая политика уже приносит свои результаты. Например, по итогам 2018 года Россия и КНР вышли на уровень двустороннего товарооборота, превышающего $100 млрд.

Как отметил Холодков, давление американской стороны заставляет Пекин продолжать наращивать контакты с ближайшими стратегическими партнёрами, к которым относится и Москва.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.