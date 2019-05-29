Минфин США не зафиксировал валютных манипуляций со стороны КНР

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Министерство финансов США заявило, что ведомство не зафиксировало валютных манипуляций со стороны Китая.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчёт министерства.

В докладе подчёркивается, что «прямое вмешательство Народного банка Китая в прошлом году было ограниченным».

Вместе с этим Минфин США призвал Китай избегать постоянного ослабления юаня.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует расширить список стран, которые подозреваются Соединёнными Штатами в валютных манипуляциях.

В июле 2018 года Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.

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