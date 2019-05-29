Минфин США не зафиксировал валютных манипуляций со стороны КНР
Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчёт министерства.
В докладе подчёркивается, что «прямое вмешательство Народного банка Китая в прошлом году было ограниченным».
Вместе с этим Минфин США призвал Китай избегать постоянного ослабления юаня.
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует расширить список стран, которые подозреваются Соединёнными Штатами в валютных манипуляциях.
В июле 2018 года Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.