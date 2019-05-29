Минфин США не зафиксировал валютных манипуляций со стороны КНР

Министерство финансов США заявило, что ведомство не зафиксировало валютных манипуляций со стороны Китая.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчёт министерства.

В докладе подчёркивается, что «прямое вмешательство Народного банка Китая в прошлом году было ограниченным».

Вместе с этим Минфин США призвал Китай избегать постоянного ослабления юаня.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует расширить список стран, которые подозреваются Соединёнными Штатами в валютных манипуляциях.

В июле 2018 года Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.