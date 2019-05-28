Эксперт назвал причины, поддерживающие курс рубля

Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» назвал причины, поддерживающие курс рубля.

«Первая. «Война» США против Huawei пока не привела к обрушению на китайских фондовых площадках и массовому оттоку капитала с развивающихся рынков», — заявил он.

Ещё одной причиной, по словам эксперта, является то, что президент США Дональд Трамп своей относительно мягкой риторикой внушил инвесторам некоторый оптимизм по поводу грядущей встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Японии.

«Третья причина. На своём последнем саммите ОПЕК не выказал явного недовольства ростом нефтяных котировок, что поддержало цены на «чёрное золото». Нефтяные котировки прервали падение, а это позитив для рубля», — отметил Перекальский.

Как считает эксперт, четвёртая причина состоит в том, что США пока не ввели в действие большую часть пакета очередных санкций против России, особенно направленных предметно против российского госдолга.

«Пятая причина. В России продолжается очередной налоговый период, который традиционно поддерживает рубль», — добавил он.

По прогнозу Перекальского, на неделе с 27 по 31 мая можно ожидать продолжения некоторого укрепления рубля.

Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович назвал возможный курс рубля на лето.