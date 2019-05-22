В Госдуме рассказали, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара

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Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.
В Госдуме рассказали, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара
  • Reuters

По словам депутата, закупкой золота Центробанк последовательно исполняет философию дедолларизации экономики.

«Здесь ничего удивительного нет. Оценки наших шагов могут быть разными со стороны американского и европейского бизнеса, но мы выполняем свою суверенную финансовую политику», — сказал он.

Как отметил Шулепо, закупка золота — не единственный шаг в данном направлении: например, Россия закупила значительную часть китайской валюты, уменьшила долю долларов в капитале ЦБ.

Ранее британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту сообщила, что Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в I квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет.

Профессор Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году.

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