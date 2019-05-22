В Госдуме рассказали, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

По словам депутата, закупкой золота Центробанк последовательно исполняет философию дедолларизации экономики.

«Здесь ничего удивительного нет. Оценки наших шагов могут быть разными со стороны американского и европейского бизнеса, но мы выполняем свою суверенную финансовую политику», — сказал он.

Как отметил Шулепо, закупка золота — не единственный шаг в данном направлении: например, Россия закупила значительную часть китайской валюты, уменьшила долю долларов в капитале ЦБ.

Ранее британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту сообщила, что Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в I квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет.

Профессор Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году.