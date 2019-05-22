В Госдуме рассказали, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара
- Reuters
По словам депутата, закупкой золота Центробанк последовательно исполняет философию дедолларизации экономики.
«Здесь ничего удивительного нет. Оценки наших шагов могут быть разными со стороны американского и европейского бизнеса, но мы выполняем свою суверенную финансовую политику», — сказал он.
Как отметил Шулепо, закупка золота — не единственный шаг в данном направлении: например, Россия закупила значительную часть китайской валюты, уменьшила долю долларов в капитале ЦБ.
Ранее британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту сообщила, что Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в I квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет.
Профессор Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году.