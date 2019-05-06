Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении Россией объёма международных расчётов в долларах

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о том, что за пять лет действия режима западных санкций Россия сократила общий объём международных расчётов в долларах почти на 13%.

«Здесь происходит совмещение нескольких факторов: санкции, безусловно, сыграли значительную роль, особенно в первые годы», — заявил Масленников.

По его словам, в последнее время роль национальных валют в контрактах с Китаем качественно увеличилась, но доллар есть доллар, и от него пока не удаётся отказаться.

Если говорить о евро, то здесь всё позитивнее, поскольку Евросоюз по-прежнему является главным российским торговым партнёром, отметил эксперт.

Вторым фактором он назвал фундаментальную тенденцию, касающуюся перестройки всей мировой валютной системы.

«Если раньше доля американского доллара в международных расчётах была свыше 80%, то в будущем ФРС США не сможет рассчитывать на такой показатель», — прогнозирует Масленников.

Как добавил эксперт, нельзя забывать и про волатильность американского доллара, что также отражается на его итоговых показателях.

В ноябре 2018 года Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран.