Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
- РИА Новости
«Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тыс. человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Также он сообщил, что в России будет создан единый реестр населения.
Ранее Nashgorod.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов на совещании в Тюмени пообещал расширить перечень регионов, принимающих участие в пилоте программы самозанятости населения.