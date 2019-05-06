Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.

«Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тыс. человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Также он сообщил, что в России будет создан единый реестр населения.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов на совещании в Тюмени пообещал расширить перечень регионов, принимающих участие в пилоте программы самозанятости населения.