Эксперт прокомментировал сообщения о возможности отмены Китаем торговых переговоров с США

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.

«На мой взгляд, скорее всего, это тактика Дональда Трампа, который периодически в переговорах с разными партнёрами максимально завышает ставки, затем делает обратный ход и пытается договориться на более приемлемых для Соединённых Штатов условиях», — заявил эксперт.

По его словам, китайская сторона понимает, что экономики США и КНР очень сильно взаимозависимы, существует большой перевес в торговом балансе в пользу Пекина, и для них очень важен американский рынок.

Как считает Ковалёв, стороны вряд ли прекратят переговоры и откажутся искать компромисс.

Ранее Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем.

В феврале главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление Трампа о том, что Соединённые Штаты отсрочат намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию.