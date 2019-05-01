В Подмосковье рассказали о ходе посевных работ

В Московской области рассказали о ходе посевных работ, которые ведутся в 14 муниципальных образованиях. Об этом сообщает телеканал «360».

Засеяно около 27 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В Подмосковье высаживают зерновые и зернобобовые культуры, масличные и кормовые, картофель и овощи.

«Если небесная канцелярия нам поможет, то мы вполне можем рассчитывать на неплохие результаты в конце осени. Посевная площадь в этом году составляет порядка 620—630 тыс. га. Это включает и многолетние травы, и технические культуры, и овощи, и картофель», — заявил министр сельского хозяйства и природопользования региона Андрей Разин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.