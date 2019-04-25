Глава Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покидает пост

Короткая ссылка
Генеральный директор Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покинет свой пост после более пяти с половиной лет работы в качестве главы организации. Об этом сообщает Sky News.
Глава Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покидает пост
  • © Reuters

По словам Макьюэна, настало его время уйти, так как банк теперь находится в «гораздо более сильном финансовом положении».

Ранее президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил об отставке с 1 февраля.

После этого Всемирный банк опубликовал заявление, в котором говорится, что финансовая организация собирается выбрать нового президента до середины апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить