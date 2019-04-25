Глава Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покидает пост
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Royal Bank of Scotland boss Ross McEwan quits https://t.co/KCnwpv9ySN— Sky News (@SkyNews) 25 апреля 2019 г.
По словам Макьюэна, настало его время уйти, так как банк теперь находится в «гораздо более сильном финансовом положении».
Ранее президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил об отставке с 1 февраля.
После этого Всемирный банк опубликовал заявление, в котором говорится, что финансовая организация собирается выбрать нового президента до середины апреля.