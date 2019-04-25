Глава Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покидает пост

Генеральный директор Королевского банка Шотландии Росс Макьюэн покинет свой пост после более пяти с половиной лет работы в качестве главы организации. Об этом сообщает Sky News.

Royal Bank of Scotland boss Ross McEwan quits https://t.co/KCnwpv9ySN — Sky News (@SkyNews) 25 апреля 2019 г.

По словам Макьюэна, настало его время уйти, так как банк теперь находится в «гораздо более сильном финансовом положении».

Ранее президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил об отставке с 1 февраля.

После этого Всемирный банк опубликовал заявление, в котором говорится, что финансовая организация собирается выбрать нового президента до середины апреля.